Handball-Landesliga SV Straelen trumpft auf einmal wie entfesselt auf

Die Landesliga-Handballer des SV Straelen haben am sechsten Spieltag ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Nach fünf sieglosen Spielen gelang den Grün-Gelben gegen den SV Schermbeck ein 41:25 (23:11)-Kantersieg. „Die Jungs waren der ersten Minute an so richtig heiß auf dieses Spiel. Endlich hat die Mannschaft einmal ihr Potenzial abgerufen. Hoffentlich ist der Knoten damit geplatzt“, sagte SVS-Coach Thomas Floeth nach 60 einseitigen Minuten in der Sporthalle an der Fontanestraße.