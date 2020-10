Fußball : Fabio Ribeiro glaubt an den Klassenerhalt

Straelen Der Spieler des Regionalligisten SV Straelen ist privat ein zurückhaltender Mensch. Auf dem Platz sieht das ganz anders aus. Zuletzt erzielte er beim 2:1 gegen den FC Schalke 04 II beide Tore. Heute ist der SV Rödinghausen zu Gast.

Als Sohn portugiesischer Eltern wurde Fabio Ribeiro in Mönchengladbach geboren, lebt mit seiner eigenen Familie in Viersen und arbeitet als ausgebildeter Immobilienkaufmann bei der Firma Tecklenburg in Straelen. Nach der Spielzeit 2015/16 wechselte er vom FC Wegberg-Beeck zum damaligen Landesligisten SV Straelen und spielt nun seine fünfte Saison im SVS-Trikot – mit Erfolg. Mit den Straelenern stieg er dreimal auf. Am vergangenen Samstag war der Mittelfeldakteur mit seinen beiden Treffern der Matchwinner beim 2:1-Erfolg gegen die U 23 des FC Schalke 04.