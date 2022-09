Handball-Landesliga der Männer : Ein Derby mit einigen Fragezeichen

Straelen Der SV Straelen und der TV Issum gehen mit Personalsorgen in die Partie am Donnerstagabend. Der SVS hat immerhin schon einen Sieg geschafft.

In der vergangenen Saison waren die Aufeinandertreffen des SV Straelen und des TV Issum in der Handball-Landesliga der Männer Spitzenspiele. Bis kurz vor Schluss schnupperten beide Teams am Aufstieg in die Verbandsliga. Schnee von gestern möchte man meinen, wenn man den beiden Trainern Dietmar Beiersdorf und Oliver Cesa jetzt zuhört. Sie sind sich einig: „Wir müssen diesmal deutlich kleinere Brötchen backen.“ Die ersten beiden Spieltage spiegeln genau diese Einschätzung wider. Für den SV Straelen reichte es zumindest zu einem hart erkämpften Sieg gegen Aufsteiger SV Schermbeck, der TV Issum zog hingegen bereits zweimal den Kürzeren.

Eine dritte Niederlage kann und will sich der TVI in der Partie, die am Donnerstagabend, 20.45 Uhr, in der Sporthalle am Straelener Schulzentrum angepfiffen wird, eigentlich nicht erlauben. Trainer Oliver Cesa versprüht vor der Partie jedoch nicht den allergrößten Optimismus. „Wenn wir Glück haben, fahren wir mit neun Feldspielern nach Straelen“, sagt er mit Blick auf die großen Personalsorgen. Langfristig ausfallen wird Manuel Kaub, der sich gegen Dinslaken die Schulter auskugelte. Weitere Problemzone sei die unerträglich hohe Zahl an technischen Fehlern. „Die müssen wir abstellen. Ansonsten wird das auch diesmal nichts, weil Straelen dann einen Gegenstoß nach dem anderen laufen wird“, so Cesa.