Fußball-Oberliga Ernüchterndes Remis für den SV Straelen

Der SV Straelen wartet in der Fußball-Oberliga nach dem zweiten Spieltag noch auf den ersten Saisonsieg. Nach dem 1:1 zum Auftakt bei ETB Schwarz-Weiß Essen kam die Mannschaft von Trainer Sunay Acar am Freitagabend auch bei ihrer Heimpremiere gegen den Aufsteiger Mülheimer FC 97 vor rund 250 Zuschauern im Stadion an der Römerstraße nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. „Die erste Halbzeit war sehr zerfahren, die zweite haben wir eindeutig dominiert. Heute hatten wir Chancen für drei Spiele“, sagt Acar nach der Partie. „Wir haben den Gegner am Leben gehalten, weil wir die Dinger nicht reingemacht haben.“