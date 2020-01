Handball : SV Straelen zieht locker ins Viertelfinale ein

Der zehnfache Torschütze Jens Groetelaers und seine Mitspieler wollen in der Runde der letzten Acht gegen Treudeutsch Lank für eine Überraschung sorgen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Straelen Nach dem klaren Sieg in Kempen trifft die Mannschaft jetzt in eigener Halle auf Treudeutsch Lank.

(terh) Handball-Kreispokal der Männer: VT Kempen – SV Straelen 16:27 (9:14) . Der Start ins neue Jahr ist den Blumenstädtern geglückt. Im Kreispokal-Spiel gegen Kempen gab sich der favorisierte Landesligist keine Blöße. Geglänzt haben die Grün-Gelben im Derby beim Bezirkligisten allerdings nicht, auch wenn das Endergebnis etwas anderes aussagt. „Wir haben uns phasenweise ziemlich schwer getan und den deutlichen Vorsprung erst in der Schlussphase herausgeworfen, in der wir drückend überlegen waren“, sagte Straelens Trainer Dietmar Beiersdorfer.

Dessen Team fand gegen personell nicht in Bestbesetzung angetretene Kempener gut ins Spiel, führte nach zwei Minuten bereits mit 3:0 und zeigte auch im Anschluss Biss. Vor allem in der Defensive ließen die Straelener nur wenig zu, gestatteten dem Gastgeber kaum Chancen. Nach dem zwischenzeitlichen 7:4 blieb Grün-Gelb fast zehn Minuten ohne Gegentor, setzte sich so auf 12:4 ab. „Dann haben wir uns einige ganze schwache Minuten mit mehreren Fehlpässen geleistet“, erklärte Beiersdorf den Pausenstand von gerade einmal 14:9.