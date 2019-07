Fußball : Burgpokal: SV Straelen steht im Halbfinale

Straelen (him) Viertelfinale um den Burgpokal von TuRa Brüggen: SV Straelen – DJK Fortuna Dilkrath 9:1 (2:1). Kurze Zeit durfte der Bezirksligist aus der Gemeinde Schwalmtal von einer Überraschung träumen.

Aber wirklich nur einen Moment lang, als Kapitän Marvin Holthausen den Außenseiter in der 13. Minute in Führung brachte. Anschließend nahmen die Dinge den erwarteten Gang. Fatmir Ferati, Neuzugang vom FC Kray, erzielte nur fünf Minuten später den Ausgleich für den Fußball-Oberligisten von der Römerstraße. Die Mannschaft um Trainerin Inka Grings tat sich anschließend etwas schwer, weitere Lücken in der gegnerischen Abwehr zu finden. Es dauerte bis zur 41. Minute, als Torjäger Shun Terada das längst fällige 2:1 markierte.

Am Samstag trifft der SV Straelen im Brüggener „Innogy-Sportpark“ Vennberg ab 19 Uhr auf den ASV Einigkeit Süchteln. Der Landesligist, der sich im Viertelfinale mit 2:1 gegen den Bezirksligisten FC Viersen behauptete, sollte sich im Normalfall für die Grings-Schützlinge ebenfalls nicht als Stolperstein erweisen. Im Endspiel, das am Sonntag um 17.30 Uhr angepfiffen wird, dürfte es dann erstmals zu einem Härtetest kommen. Wahrscheinlicher Gegner ist Vorjahressieger Union Nettetal. Der Straelener Oberliga-Rivale ließ im Viertelfinale (9:2 gegen den Bezirksliga-Aufsteiger SV Vorst) ebenfalls nichts anbrennen und dürfte am Samstag mit Gastgeber TuRa Brüggen ein weiteres Mal kurzen Prozess machen. Im Finale kommt es somit wahrscheinlich zu einem Wiedersehen mit Khaled Daftari. Der frühere Straelener Co-Trainer zieht inzwischen als Teammanager bei der Union im Hintergrund die Fäden und ist in erster Linie mit der Kaderplanung beschäftigt.