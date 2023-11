Fußball-Oberliga Drei Knackpunkte beim Remis des SV Straelen

Gerade einmal zwei Minuten später wäre fast der Ausgleich gefallen – nach einer Ecke zwang Pascal Schellhammer mit einem Flugkopfball den SVS-Keeper Alexander Geraedts, der reaktionsschnell abtauchte und den Ball auf der Linie abwehrte, zu einer Glanzparade. Die Mannschaft von Trainer Sunay Acar behielt weiterhin das Heft des Handelns in der Hand und hätte die Führung nach 28 Minuten durch Luca Thissen ausbauen müssen. „Das war der erste Knackpunkt in unserem Spiel. Luca läuft alleine auf den Torwart zu und scheitert. Bei einem 2:0-Vorsprung wäre es für Nettetal verdammt schwer geworden“, so der Trainer.