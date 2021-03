Fußball : SV Straelen erkämpft sich einen Punkt

Straelen Der Regionalligist erreicht im Heimspiel gegen den Wuppertaler SV nach einem 0:2-Rückstand zur Pause noch ein 2:2. Kaito Mizuta und Malek Fakhro treffen. Trainer Benedict Weeks lobt die gute Moral seiner Mannschaft.

Beim Heimspiel des SV Straelen gegen den Wuppertaler SV trafen am Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die beide noch ein paar Punkte benötigen, um sich entscheidend vom Tabellenkeller in der Fußball-Regionalliga zu distanzieren. Und so entwickelte sich ein im Grunde erwartetes Kampfspiel, das mit handverlesenen fußballerischen Leckerbissen auskommen musste und erst nach Ablauf der Partie seine hitzigste Phase hatte. Schiedsrichter Leonidas Exuzidis hatte die Begegnung im Stadion an der Römerstraße, die mit einem 2:2 (0:2) endete, gerade abgepfiffen, als vor den Trainerbänken zwei emotional völlig gegensätzliche Fronten aufeinanderprallten und es um ein Haar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen wäre.

Benedict Weeks reagierte und wechselte offensiv. Kaito Mizuta kam zur Pause für Maximilian Funk in die Partie. Eine Maßnahme, die sich bezahlt machen sollte. Bei seiner ersten Aktion umspielte der Japaner zwei Gegenspieler und drückte den Ball zum Anschlusstreffer über die Linie. Der schnelle Tor war so etwas wie eine Initialzündung. Denn von nun an ließ der Gastgeber keine Sekunde nach. Was fehlte, war ein Tor. Benedict Weeks setzte in der Schlussphase alles auf eine Karte, löste die Vierer-Abwehrkette auf und brachte in Cagatay Kader (71.) einen zweiten Mittelstürmer ins Spiel. In der 82. Minute war schließlich Malek Fakhro zur Stelle und erzielte den längst fälligen Ausgleichstreffer. Bei diesem leistungsgerechten Remis blieb es.