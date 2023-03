Fußball-Regionalliga SV Straelen verliert das Kellerduell

Am Ende standen die Männer in den gelben Trikots wieder einmal mit leeren Händen da. Fußball-Regionalligist SV Straelen konnte insbesondere in der ersten Halbzeit nicht an die zuletzt gezeigten guten Leistungen anknüpfen und verlor das Kellerduell gegen den Vorletzten SG Wattenscheid 09 mit 1:2 (0:1). „Leider sind wir die Partie nicht so angegangen, wie wir es in den letzten Wochen gemacht haben. Die ersten zehn Minuten waren noch ganz in Ordnung, aber dann haben wir uns der eher risikoarmen Spielweise der Gäste angepasst, zu langsam agiert und uns schlecht im Umschaltspiel verhalten“, sagte Straelens Interimstrainer Kevin Wolze nach dem Spiel.