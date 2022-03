Handball-Oberliga der Frauen : Thomas Floeth: „Wir hatten einfach keine Chance“

Straelen Schwache Abwehr, harmloser Angriff: Der SV Straelen lierfert gegen Adler Königshof eine enttäuschende Vorstellung und verliert auch in der Höhe verdient mit 20:29.

Vom Anpfiff an rannte die Straelener Defensive den flinken Gästen hinterher. „Wir haben nur reagiert, sind durch unsere Passivität überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen“, so Floeth. Da sich die Grün-Gelben an dem munteren Torewerfen in der Anfangsphase noch beteiligten, verlief die Partie zunächst ausgeglichen (5:5).