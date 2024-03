Ex-Oberligist backt kleinere Brötchen SV Straelen fängt ganz von vorne an

Was jetzt kommt, ist eine Geschichte für Fußball-Romantiker. Und die fängt damit an, dass der SV Straelen wieder richtig sympathisch wird. Die Grün-Gelben, deren sportlicher Höhenflug in der Vergangenheit stets auch an einen Hang zur Arroganz gekoppelt war, beginnen ganz von vorne. Ganz geerdet, in der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern. Mit einem Kompetenz-Team, das schon nach der ersten Zusammenkunft am Freitagabend mit Begeisterung und ganz viel Herzblut bei der Sache ist.