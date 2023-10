Fußball-Niederrheinpokal SV Straelen zieht das große Los: RW Essen kommt

Fußball-Oberligist SV Straelen hat am Samstagmorgen das große Los gezogen. Die Mannschaft von Trainer Sunay Acar trifft im Achtelfinale um den Niederrheinpokal auf den Drittligisten Rot-Weiss Essen. „Das ist für unseren Verein eine tolle Sache. Wir haben in der Vergangenheit gegen die Rot-Weißen häufig gut ausgesehen. Ich rechne mit einem vollen Stadion. Um das Sicherheitskonzept mache ich mir keine Sorgen, weil wir genug Erfahrung aus der Regionalligazeit mitbringen“, sagt Präsident Hermann Tecklenburg. Der Verband hat das Spiel für Mittwoch, 25. Oktober, angesetzt. Der Anpfiff erfolgt um 19.30 Uhr – die Fußballfreunde dürfen sich also auf einen packenden Pokalabend unter Flutlicht freuen. Das Stadion an der Römerstraße hat ein Fassungsvermögen von rund 2500 Zuschauern – der Drittligist dürfte gut und gerne 1000 Fans mitbringen. Wie von Hermann Tecklenburg bereits angedeutet, hat der SV Straelen gegen den Klub von der Essener Hafenstraße eine erfolgreiche Vergangenheit. Am 19. Mai 2021 entschieden die Grün-Gelben das Halbfinale um den Niederrheinpokal in Essen mit 6:4 nach Elfmeterschießen für sich. Nur drei Monate später sorgte der SV Straelen erneut für lange Gesichter an der Hafenstraße. Am 20. August 2021 gewann die Mannschaft das Regionalliga-Meisterschaftsspiel mit 4:1. Der ambitionierte Drittligist, der sich unbedingt erneut für die erste Runde um den DFB-Pokal qualifizieren möchte, dürfte also gewarnt sein.