Fußball : SV Straelen eilt in Richtung Liga vier

Straelen Fußball-Oberliga: Nach dem ungefährdeten 3:0 (1:0) gegen den Abstiegskandidaten SC Velbert hat Tabellenführer SV Straelen zwölf Punkte Vorsprung auf den FC Monheim. Der Verfolger erreichte beim TVD Velbert nur ein 1:1.

„In Stroele ist nix te ­hoele“ lautet ein geflügeltes Wort am Niederrhein. Allerdings kann von ärmlichen Verhältnissen in der Blumenstadt bekanntlich längst keine Rede mehr sein. In abgewandelter Form trifft der Spruch allerdings auf die laufende Saison in der Fußball-Oberliga zu. Ebenso wie die anderen neun Gegner zuvor musste auch Abstiegskandidat SC Velbert am Samstag die Heimreise von der Römerstraße mit leeren Händen antreten.