Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen fühlt sich etwas zu sicher

Volle Hütte beim letzten Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen des SV Straelen an der Fontanestraße. Und die Zuschauer bekamen von ihren Grün-Gelben in der Partie gegen den HSV Überruhr II zumindest eine Halbzeit lang richtig was geboten. Mit einer Zehn-Tore-Führung (19:9) ging es in die Kabine. Nach Wiederanpfiff gönnte sich das Team von Thomas Floeth 15 Minuten ohne eigene Treffer, die den Gast aus Essen wieder in Schlagdistanz brachten. Am Ende feierte der favorisierte Tabellensechste trotz des Aussetzers einen ungefährdeten 28:24-Sieg.