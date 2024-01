DFB-Pokal, Regionalliga und ordentlich Glamour Auftieg und Fall des SV Straelen – trauriges Ende einer Erfolgsgeschichte

Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn Jakov Medic nicht am 30. Juli 2022 in der letzten Minute mit dem Rücken den Ball ins Tor des SV Straelen befördert hätte. An jenem Tag ereignete sich der vorerst letzte Höhepunkt in der Geschichte des inzwischen 105 Jahre alten Sportvereins von der Römerstraße. Bei strahlendem Sonnenschein verfolgten fast 6000 Zuschauer in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena das DFB-Pokalspiel zwischen den Grün-Gelben vom Niederrhein und dem FC St. Pauli.