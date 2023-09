Fußball-Oberliga Der Sturm auf die Grotenburg

Dario Bezerra-Ehret dürfte relativ wenig Probleme mit einer solchen Atmosphäre haben. Der 25-jährige Neuzugang kann auf mehr als 100 Einsätze in der Vierten Liga zurückblicken. Der junge Mann ist Sohn eines brasilianischen Vaters und einer deutschen Mutter – und „ene kölsche Jung“. Auf dem Hildegard-von-Bingen-Gymnasium in Köln-Sülz hat er das Abitur gemacht, fußballerisch ausgebildet wurde er beim 1. FC Köln. Dort lief er in allen Altersklassen als Stammspieler in der Junioren-Bundesliga auf. Nach der erfolgreichen Jugendzeit erhoffte er sich beim „Effzeh“ den Einstieg in den Profi-Fußball. Der Zahn wurde ihm vom damaligen sportlichen Leiter gezogen, der ihm den Sprung in die Regionalliga nicht zutraute – es gab kein Vertragsangebot.