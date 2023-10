Fußball-Oberliga Sein Laufsteg ist der eigene Strafraum

Mittendrin im Geschehen ist Daniel Brice Ndouop. Der Sohn eines kamerunischen Vaters und einer deutsch-armenischen Mutter wurde in Gießen geboren, ist aber im Düsseldorfer Stadtteil Lichtenbroich aufgewachsen und hat am Lessing-Gymnasium das Abitur gemacht. Sein Vater verließ die afrikanische Heimat, um in Deutschland Medizin zu studieren und arbeitet als Facharzt für Chirurgie in einer Reha-Klinik, seine Mutter in der Suchtberatung in Mülheim. Daniel selber studiert an einer Fern-Universität Gesundheitsmanagement.