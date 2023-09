Fußball-Oberliga  Junger Mittelfeldmotor mit Torriecher

Info

Direkter Vergleich Das Duell zwischen dem SV Straelen und dem VfB Homberg gab’s in den vergangenen Jahrzehnten in diversen Ligen immer wieder. In der Gesamtbilanz hat der Duisburger Klub leicht die Nase vorn. Das letzte Aufeinandertreffen in der Meisterschaft haben viele Straelener Anhänger noch in schlechter Erinnerung. Am 19. Februar 2022 gewann der VfB Homberg an der Römerstraße 4:0. Eine Woche später kassierten die Grün-Gelben bei Preußen Münster ein weiteres 0:4 – anschließend musste der damalige Trainer Thomas Gerstner seinen Hut nehmen.