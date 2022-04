Handball-Oberliga der Frauen : Fehlende Cleverness im Abschluss verhindert große Überraschung

Straelen Der SV Straelen liefert gegen die favorisierte Fortuna aus Düsseldorf eine starke Vorstellung, verliert aber etwas unglücklich mit 22:24.

Zu Beginn agierten die Grün-Gelben vor dem massiven Mittelblock der Gäste wie das Kaninchen vor der Schlange. „Es wurde fast ausschließlich quer gespielt. Wir hatten überhaupt keinen Zug zum Tor“, erklärte SVS-Coach Thomas Floeth den 1:5-Rückstand nach zehn Minuten. Nach einer Auszeit wurde es wesentlich besser.In der 19. Minute traf Katrin Janssen zum 6:6. Wenig später hätte der SV Straelen per Tempogegenstoß in Führung gehen müssen. Stattdessen trafen die Düsseldorferinnen, die schließlich mit einer 10:7-Führung in die Pause gingen. Floeth: „Über das ganze Spiel gesehen, war die Chancenverwertung unsere mit Abstand größte Baustelle. Wir haben 14 klare Chancen, darunter fünf Siebenmeter, nicht nutzen können. Das ist schlichtweg zu viel.“

Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gastgeberinnen zunächst treffsicher. Nach 40 Minuten hieß es 13:14, zehn Minuten später dann 15:22. „Wie sich die Mädels dann noch einmal ins Spiel zurückgebissen haben, war schon beeindruckend“, lobte Straelens Trainer seine aufopferungsvoll kämpfende Mannschaft. Vor allem in der Defensive ließ der SVS kaum noch etwas zu. 33 Sekunden vor Schluss traf Franziska Wiegmann zum 22:23 – zu diesem Zeitpunkt lag in der Sporthalle an der Fontanestraße noch einmal eine Überraschung in der Luft. Im Gegenzug erzielte Milena Mattyssek, Düsseldorfs beste Spielerin an diesem Tag, den letzten Treffer der unterhaltsamen Partie zum 24:22 für die Gäste. Das war‘s – Applaus gab es dennoch von den Rängen.