Fußball-Oberliga SV Straelen überwintert auf Platz drei

Eher kontrovers wurde der Spielverlauf von den beiden Trainern in der Pressekonferenz dargestellt. „Vom Ergebnis her bin ich nicht zufrieden“, sagte Essens Damian Apfeld. „Wir hatten uns hier mehr versprochen und hatten viele Abschlüsse. Am Ende hat wieder einiges gefehlt.“ „Da bin ich anderer Meinung“, konterte Sunay Acar. „Im ersten Durchgang haben wir es nach der Führung versäumt, den Sack zuzumachen. In der zweiten Halbzeit haben wir bis auf eine Situation nichts mehr zugelassen und wieder zu Null gespielt. Auch heute hat man deutlich gesehen, dass die Mannschaft lebt.“ Die Oberliga-Saison ruht offiziell bis Sonntag, 18. Februar. Am 19. Spieltag kann sich der SV Straelen dann gleich einmal mit einem Heimsieg im Verfolger-Duell gegen Ratingen auf den zweiten Platz verbessern. Es kann durchaus sein, dass die Partie um zwei Tage vorverlegt wird, zumal die Grün-Gelben in der laufenden Saison mit Flutlichtspielen beste Erfahrungen gemacht haben.