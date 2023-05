Abstieg im Zeitraffer Die Horror-Saison ist endlich vorbei

Der Ex-Profi ließ gleich einmal mit Siegen in der Wattenscheider Lohrheide und gegen den SC Wiedenbrück aufhorchen – Hoffnung auf bessere Zeiten machte sich an der Römerstraße breit. Kastrati zeigte Rückgrat und sonderte Spieler aus, von denen er den Eindruck hatte, dass sie nicht die nötige Einstellung mitbringen. In der Folgezeit spielte die Mannschaft nicht schlecht, zeigte Mentalität, blieb aber erfolglos. Bis zur Winterpause am 10. Dezember holte Kastrati aus zehn Spielen nur noch zwei magere Punkte. Es folgte ein Gespräch mit dem Vereinsboss und dem Sportlichen Leiter Kevin Wolze. Hermann Tecklenburg sprach Kastrati das Vertrauen aus, man trennte sich von etlichen Spielern. Dann erreichte den Präsidenten kurz vor dem Abflug nach Teneriffa ein Brief, den 15 Spieler unterzeichnet hatten. Die Kicker forderten unmissverständlich den Kopf des Trainers. Der Präsident sah sich gezwungen, Kastrati zu beurlauben. Wolze kehrte auf die Kommandobrücke zurück. Nach der Winterpause gingen die ersten drei Spiele verloren. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war allen Beteiligten klar, dass der Weg des SV Straelen unweigerlich in die Oberliga führt.