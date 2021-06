Sportlicher Leiter des SV Straelen : Ben van Dael tritt überraschend zurück

Straelen Der Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten SV Straelen hat dem Vereinspräsidenten Hermann Tecklenburg mitgeteilt, dass er dem SVS nur noch bis zum 30. Juni zur Verfügung stehen wird. Der Klubchef sagt: „Fakt ist, dass Ben van Dael bis zum 30. Juni 2022 einen Vertrag beim SV Straelen hat.“

Eigentlich hat sich der Fußball in die Sommerpause verabschiedet, doch so richtig scheint der Regionalligist SV Straelen nicht zur Ruhe zu kommen. Ben van Dael, der im Januar von Hermann Tecklenburg als Sportlicher Leiter unter Vertrag genommen wurde, hat dem Vereinspräsidenten nun mitgeteilt, dass er dem Verein ab dem 1. Juli nicht mehr zur Verfügung stehen werde.

Auf Nachfrage am Donnerstagmorgen bestätigte Ben van Dael diese Absicht, bat jedoch um Verständnis, dass er keine weiteren Erklärungen zu der Angelegenheit abgeben möchte. Er werde nun noch ein paar Tage Urlaub machen und am 30. Juni seinen letzten Arbeitstag beim SVS haben.

Ob diese plötzliche Reaktion in Verbindung mit dem Interview mit der Rheinischen Post am Dienstag steht, in dem der Vereinschef unter anderem geäußert hatte, sich in der Trainerfrage unschlüssig zu sein, sich nach Abschluss der Regionalliga-Saison einen besseren Tabellenplatz seiner Mannschaft erhofft hatte und drei Spieler verpflichtet habe, ist nicht auszuschließen.