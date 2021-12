Fußball-Regionalliga : SV Straelen verliert die Rutschpartie

Straelen Trainer Thomas Gerstner spricht nach der 0:2-Niederlage bei Rot-Weiß Ahlen von einem Skandal, dass die Partie angesichts der widrigen Platzverhältnisse überhaupt angepfiffen wurde.

Was war genau los? Als der Straelener Mannschaftsbus um die Mittagszeit das Stadion in Ahlen erreichte, lag noch eine Raureifdecke auf dem Kunstrasen. Bereits beim Warmmachen rutschten die Spieler reihenweise aus. Torwart-Trainer Manfred Gloger hatte schon da bei den Schiedsrichtern auf den kritischen Zustand des Platzes und das damit verbundene Verletzungsrisiko hingewiesen.

Einen Beleg für die Aussagen der Straelener Verantwortlichen lieferte eine Szene in der zehnten Spielminute. Irwin Pfeiffer lief mit hoher Geschwindigkeit Ahlens ballführenden Libero Kevin Kahlert an. Kahlert spielte den Ball schnell ab, Pfeiffer wollte seine Attacke abbrechen. Dabei rutschte er aus, fuhr Kahlert ungebremst und völlig unabsichtlich von hinten in die Beine und hätte ihn schwer verletzen können. Kahlert musste zunächst auf dem Platz und später an der Seitenlinie behandelt werden, konnte aber nach gut fünf Minuten wieder ins Geschehen eingreifen.