Fußball : „Januar ist noch niemand aufgestiegen“

Straelen Der Sportliche Leiter des SV Straelen lässt sich mit den Planungen für die Fußball-Regionalliga noch Zeit.

Die Erfolgsgeschichte des SV Straelen in den vergangenen Jahren ist eng mit dem Namen Stephan Houben verknüpft. 2017 führte der 48-jährige Mönchengladbacher die Mannschaft in die Fußball-Oberliga. Nach kurzer Unterbrechung war er ein Jahr später als Sportlicher Leiter am Durchmarsch in die Regionalliga beteiligt. In dieser Funktion gehört er nach wie vor zu den wichtigsten Männern an der Römerstraße. Aktuell hat Houben hinter den Kulissen großen Anteil daran, dass der unglück­liche Abstieg aus der Regionalliga wahrscheinlich sofort wieder repariert wird.