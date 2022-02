Fußball-Regionalliga : SV Straelen beendet lange Negativserie

In diesem Moment erzielt Cagatay Kader den ersten Straelener Treffer in der Meisterschaft seit dem 21. November. Foto: Heinz Spütz

Straelen Die Mannschaft von Trainer Thomas Gerstner macht mit dem 4:0 bei Fortuna Düsseldorf II einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Torjäger Cagatay Kader erzielt drei Treffer, außerdem liefert Jannick Stevens eine überragende Leistung.

„Irgendwann musste ja mal der Knoten platzen. Heute hat einfach alles gepasst“, sagte der sichtlich entspannt wirkende Gerstner nach dem Spiel. „Es war nicht alles schlecht, was wir in den vorherigen Spielen geboten haben. Diesmal haben wir uns endlich mal belohnt.“

Der Trainer hatte seine Spieler aufgefordert, von Beginn an hellwach zu sein. Und der SV Straelen machte tatsächlich einen ausgeschlafenen Eindruck. Die Gäste erwischten einen perfekten Start und durften bereits nach zwei Minuten jubeln. Jannik Stevens eroberte am gegnerischen Strafraum den Ball gegen Patrick Susen und spielte sofort weiter auf Cagatay Kader. Der Stürmer ließ den Ball abtropfen und erzielte im Fallen den ersten Straelener Treffer in einem Meisterschaftsspiel seit dem 21. November.

Großen Anteil an der Glanzvorstellung hatte Jannik Stevens. Mehr als ein halbes Jahr war er vom Radar verschwunden, spielte nach der Verletzung von Irwin Pfeiffer seine dritte Partie in Folge und bot in Düsseldorf zunächst als Linksverteidiger und im zweiten Durchgang in der Innenverteidigung eine überragende Leistung. An drei Toren war er unmittelbar beteiligt, verlor keinen Zweikampf. Und Fehlpässe kennt er ohnehin nicht.