Jugendfußball Straelener B-Jugend scheitert im Elfmeterschießen

Die U17 des SVS war in der siebten Minute unglücklich in Rückstand geraten, doch Philipp Lauer sorgte zwei Minuten später per direktem Freistoß für den schnellen Ausgleichstreffer. Einen weiteren Freistoß von Lauer fälschte ein Essener Spieler in der 33. Minute zur Straelener Führung ins eigene Tor ab. Da nach dem Essener Ausgleichstreffer zum 2:2 (47.) sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Verlängerung keine weiteren Tore mehr fielen, musste das Elfmeterschießen entscheiden – mit bekanntem Ausgang.