Fußball-Regionalliga : Adli Lachheb ist neuer Co-Trainer des SV Straelen

Straelen Der langjährige Abwehrchef stand beim 6:2-Sieg im Testspiel beim Landesligisten VfR Fischeln schon an der Seite von Sunday Oliseh. Manasse Fionouko wechselt von den Sportfreunden Lotte zum SVS.

Testspiele zu so einem frühen Zeitpunkt der Vorbereitung haben in der Regel keine Aussagekraft über die Leistungsfähigkeit eines Teams oder einzelner Spieler. Selbst SVS-Coach Sunday Oliseh hatte nach einer knallharten Trainingswoche keine besonderen Erwartungen an seine Mannschaft gestellt, was bei einer Handvoll Probespielern auf dem Platz und acht Einwechselungen im zweiten Durchgang auch vermessen gewesen wäre.

Der prominente Trainer war in sommerlicher ziviler Kleidung erschienen und reduzierte sein Coaching darauf, einzelne Spieler während der laufenden Partie zu sich zu rufen und gezielte Anweisungen zu geben. Nach rund 30 Minuten hatte er genug gesehen und gab Ole Päffgen, seinem verlängerten Arm auf dem Platz, der immer mehr in die Rolle des Führungsspielers schlüpft, die klare Anweisung, endlich mal Druck zu machen und den Gegner in dessen Hälfte festzusetzen. Eine Vorgabe, die erst nach der Pause nach dem Geschmack des Trainers umgesetzt wurde.

Abseits des Platzes gab es interessante Neuigkeiten. Auf der Suche nach einem Co-Trainer ist der SV Straelen in den eigenen Reihen fündig geworden. Der 35-jährige Adli Lachheb wird in seiner fünften Saison an der Römerstraße den neuen Coach Sunday Oliseh unterstützen. „Ich werde mich, so gut es geht, mit der Mannschaft auf die Saison vorbereiten und wenn Not am Mann ist einsatzbereit sein“, so Lachheb. Kino Delorge, der belgische Rechtsverteidiger, von dem es hieß, er werde den Verein verlassen, lief in der Startelf auf. Sein Vertragsstatus ist aktuell ungeklärt.