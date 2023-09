Fußball-Bezirksliga Zehn-Tore-Spektakel im Kellerduell

Sieben Treffer nach der Pause, davon zwei in der Nachspielzeit. Es war ein höchst unterhaltsames Spiel mit zehn Toren, am Ende trennten sich Gastgeber SV Sevelen und der SV Straelen II im Nachbarschaftsduell der Fußball-Bezirksliga mit 5:5 (2:1). So richtig hilft dieses spektakuläre Ergebnis keinem der beiden Teams weiter. Für die Gäste aus Straelen war es am vierten Spieltag der erste Punkt, einen Zählen mehr hat nun Aufsteiger SV Sevelen auf dem Konto.