Fußball-Bezirksliga SV Sevelen steigert sich nach der Pause und punktet gegen Sportfreunde Broekhuysen

Der SV Sevelen hat den ersten Punkt in der Fußball-Bezirksliga geholt. Der Aufsteiger trennte sich mit 1:1 (0:1) vom Landesliga-Absteiger Sportfreunde Broekhuysen. In den ersten 45 Minuten zeigte der Gastgeber auf der Anlage am Koetherdyck noch ein wenig Respekt vor den Gästen die besser im Spiel waren.