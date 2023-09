Fußball-Bezirksliga SV Sevelen feiert den ersten Saisonsieg

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich daran wenig. Der SV Sevelen, der in den vergangenen vier Spielen sage und schreibe 21 Gegentore kassiert hatte, präsentierte sich in der Defensive gegen die immerhin zweitstärkste Offensive der Liga ungewohnt sattelfest – und suchte selbst sein Heil in schnellen Gegenstößen. Ein solcher Konter war in der 66. Minute von Erfolg gekrönt. Nach einem Ballverlust des SV Rindern ging es schnell in die Gegenrichtung. Weil Philipp Langer der Ball versprang, war der direkte Weg zum Tor bereits versperrt. Doch der Torjäger bewies, dass er auch ein Auge für seine Mitspieler hat, und bediente den eingelaufenen Andreas Terhoeven, der den Ball am zweiten Pfosten nur noch ins Tor schieben musste. Der SV Rindern reagierte mit wütenden Angriffen, die jedoch allesamt nicht von Erfolg gekrönt waren. Die größte Chance hatte der eingewechselte Kay Tassenaar, der in der Nachspielzeit mit einem Drehschuss am stark reagierenden Martin Sibben scheiterte.