Sevelens Trainer Gunnar Gierschner : „Kreisliga A bedeutet, Dreck zu fressen“

Oben von links: Dennis Schmidt, André Leenen, Michael Sibben, Andreas Terhoeven, Maximilian Bosch, Lucas Claus. Mitte von links: Gunnar Gierschner (Trainer), Jens Schwefers, Martin Backus, Dustin Ronnes, Dustin Lingen, Sascha Katzke, Lars Schmitter, Adreas Tissen (Betreuer), Heiko Kuhlmann (Co-Trainer). Unten von links: Simon van der Sande, Simon Bledzki, Robin Schmidt, Jonas Tersteegen, Matthias Deckers, Philipp Langer, Markus Esters. Es fehlen: Ronny Czadzeck (TW-Trainer), Tim Dyckmanns (Betreuer), Markus Siemons, Christoph Fronhoffs, Marc Jeitner, Lukas Nabbefeld, Steffen Schär, Daniel Wecker, Nik Wolf. Foto: Heinz Spütz

Sevelen Sevelens Trainer Gunnar Gierschner weiß, dass sein Team in der kommenden Saison nichts geschenkt bekommen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Nach elf Jahren Zugehörigkeit in der Bezirksliga ist für den SV Sevelen die erste Saison in der Kreisliga A nicht nach dem Geschmack von Trainer Gunnar Gierschner gelaufen: „Mit einem fünften Platz kann man ganz einfach nicht zufrieden sein. Gut in die neue Saison zu starten, ist wichtig“, sagt er. „Und dann so lange wie möglich in der Spitzengruppe mitspielen, das muss unser Ziel für die neue Saison sein.“

Aber der erfahrene Coach weiß genau, dass es ein langer und steiniger Weg ist, um auch am Ende ganz oben zu stehen. „Ganz klar, das bedeutet, Dreck zu fressen. So ist es in der Liga“, meint Gierschner und stellt dabei klar, dass der Aufstieg nicht das ausgegebene Ziel des Sportvereins ist, dieser aber im Idealfall gerne mitgenommen wird.

Info Bei Sevelen nur wenige Veränderungen im Kader Zugänge Sascha Katzke (RuWa Dellwig), Lars Schmitter, Maximilian Bosch (beide eigene Jugend) Abgänge Jan Kandel, Sven Dyckmanns, Simon Patberg (SV Sevelen II) Trainer Gunnar Gierschner (dritte Saison)

Dass es in der abgelaufenen Saison nur zu einem Platz fernab von Gut und Böse gereicht hat, führt der gelernte Bankkaufmann auf Verletzungspech zurück. Aber nicht nur: „Vieles hat sich in den Köpfen der Spieler abgespielt. Wir sind gut gestartet, und da scheint sich in den Köpfen der Spieler eine gewisse Überheblichkeit eingeschlichen zu haben. Die sahen sich schon alle in der Bezirksliga“, erklärt der 42-Jährige. „Und als dann ein paar Niederlagen dazu kamen, die auf die gute Stimmung gedrückt haben, hat sich die Mannschaft zu schnell ihrem Schicksal ergeben.“

Gierschner und sein Co-Trainer Heiko Kuhlmann sind zuversichtlich, dass dieser mentale Fehler der inzwischen gereiften Mannschaft kein zweites Mal passieren wird. Sie gehen die Saison mit viel Zuversicht und einer ordentlichen Portion Vorfreude an: „Direkt zum Anfang drei Derbys, zwei davon zu Hause, etwas Besseres gibt es doch nicht“, findet Sevelens Trainer. Gemeint sind die Spiele gegen den GSV Geldern, bei Union Wetten und gegen Arminia Kapellen, die im Sevelener Lager als eine echte Standortbestimmung gewertet werden und über den Verlauf der weiteren Saison eine gewisse Aussagekraft geben können.

Als Aufstiegs-Favoriten sieht Gierschner SV Rindern, Alemannia Pfalzdorf und den Kevelaerer SV. Als Geheimtipp steht der Uedemer SV auf seinem Zettel.

Die Mannschaft vom Koetherdyck ist im Vergleich zur vorigen Saison wesentlich breiter aufgestellt. 22 Spieler stehen auf der Kaderliste. Die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung war, so Gierschner, bis auf wenige Ausnahmen erstaunlich gut. „Die Jungs wissen, dass sie in der vorigen Saison etwas falsch gemacht haben“, sagt der 42-Jährige. „Sie brennen, das merkt man, und ich glaube, dass wir diese Saison stärker besetzt sind, zumal die Langzeitverletzten genesen und wieder voll eingestiegen sind.“ Mit Ausnahme von zwei Spielern aus der zweiten Mannschaft, die notgedrungen in der Ersten mitspielen mussten und nun wieder mit der Sevelener Reserve in der Kreisliga B spielen, hat kein Spieler den Verein verlassen.