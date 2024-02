Fußball-Bezirksliga Paukenschlag: SV Sevelen schlägt Tabellenführer

„Wir treten mit der Überzeugung an, für eine Überraschung sorgen zu können“, hatte sich Fabian Maas, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Sevelen, schon vor dem Spiel geäußert. Gesagt, getan: Seine Mannschaft, die mit jetzt 15 Punkten auf dem Konto weiterhin die Abstiegszone anführt, feierte am Sonntag einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Tabellenführer 1. FC Kleve II. Der Rückstand auf den rettenden Platz 14 beträgt nach wie vor fünf Punkte, weil der Uedemer SV schon am Freitagabend mit einem 3:1 gegen den Vorletzten SV Straelen II vorgelegt hatte.