Fußball-Bezirksliga SV Sevelen ist bereit für die Aufholjagd

„Wir haben in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet, um uns ab sofort auf dem Platz so präsentieren zu können, wie wir uns das vorstellen. Die Mannschaft muss wesentlich geschlossener auftreten“, sagt Maas. Das Ziel liegt auf der Hand. Bislang hat der Neuling bereits 54 Gegentreffer kassiert. Macht im Schnitt exakt drei pro Spiel. Nur Schlusslicht TSV Wachtendonk-Wankum hat in diesem Ranking noch schlechter abgeschnitten (58). Das muss deutlich besser werden, wenn auch in Zukunft Bezirksliga-Fußball am Koetherdyck geboten werden soll. Auch im Offensivbereich hat der SV Sevelen noch Luft nach oben. Torjäger Philipp Langer hat zwölf der bislang 25 Sevelener Saisontore geschossen. „Letztlich ist es zwar egal, wer die Treffer erzielt. Aber wir müssen uns auch im Abschluss noch steigern, um erfolgreich zu sein“, so Maas.