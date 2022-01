Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Der SV Sevelen will zurück in die Bezirksliga

Der SV Sevelen will zurück in die Bezirksliga

Auf die Tore von Philipp Langer (l.), der in der laufenden Saison bereits 21 Treffer erzielt hat, setzt der SV Sevelen auch in der Aufstiegsrunde. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Vor dem Endspurt in der Qualifikationsgruppe 2 besitzt die Mannschaft vom Koetherdyck die besten Karten im Rennen um den Aufstieg.

Vieles spricht für einen „Showdown“ am letzten Spieltag der Qualifikationsrunde. Dann steigt in Vernum das Spitzenspiel – es geht um drei wichtige Punkte, die in die folgende Aufstiegsrunde mitgenommen werden. Das Hinspiel am Sevelener Koetherdyck entschieden die Gastgeber souverän für sich. Max Ruhnau, Jens Schwevers und Torjäger Philipp Langer trafen beim 3:0.