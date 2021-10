Fußball-Kreisliga A : Das Spitzen-Duo siegt weiterhin im Gleichschritt

Kreis Kleve Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2: GW Vernum schlägt SV Herongen mit 4:1, Verfolger SV Sevelen schickt den GSV Geldern mit einer 8:1-Packung nach Hause.

Vier Spiele, 27 Tore. Wer sich trotz des vielerorts starken Regens dazu entschieden hatte, ein Spiel der Fußball-Kreisliga A, Gruppe 2, zu besuchen, bekam einiges zu sehen. So beispielsweise beim ungefährdeten 8:1 (6:0)-Kantersieg des Titelaspiranten SV Sevelen über den Abstiegskandidaten GSV Geldern . Sevelens Torjäger Philipp Langer wurde seinem Ruf wieder einmal gerecht und beteiligte sich mit vier Treffern am Schützenfest (3., 18., 41., 68.). Außerdem trafen Dustin Lingen (6.), Jens Schwevers (24.), Simon van der Sande (42.) und Maximilian Bosch (57.). Den Gelderner Ehrentreffer erzielte Nihat Omar (61.).

Der höchste Saisonsieg reichte jedoch nicht, um Grün-Weiß Vernum von der Tabellenspitze zu verdrängen. Das Team von Sascha Heigl siegte seinerseits 4:1 (3:0) über den SV Herongen . Marcus Brouwers (10.), Johannes Terhorst (15.) und Justin Regenhardt (43.) besorgten die 3:0-Pausenführung. „Die Spielqualität hat unter dem Regen gelitten. In Halbzeit eins war unser Auftritt sehr souverän, in Halbzeit zwei eher weniger. Am Ende ist der Sieg auch in der Höhe verdient“, sagte Heigl. Nach der Pause kam Herongen durch Simon Ewald (60.) noch einmal heran. Doch Terhorst beseitigte mit seinem Treffer zum 4:1 (85.) letzte Zweifel.

Der TSV Nieukerk siegte zwar am Ende deutlich mit 6:2 (2:0) über SF Broekhuysen II, doch die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Mirco van Bergen sorgte mit einem Doppelschlag (70., 75.) zum 5:2 für klare Verhältnisse. In Durchgang eins war der TSV durch Maurice Zobel (41.) und Mathis Kaufels (43.) mit 2:0 in Führung gegangen. Ein Eigentor von Kaufels (53.) und Lukas Meenens Strafstoß zum 2:2 (60.) gestalteten die Partie wieder offen. In der 65. Minute brachte Niklas Harnischmacher die Nieukerker wieder in Führung. Kurz vor Schluss (85.) traf er zum 6:2-Endstand. „Es sah lange nicht nach einem deutlichen Sieg aus. Dafür, dass wir sieben Ausfälle hatten, hat die Mannschaft es sehr ordentlich gemacht“, lobte TSV-Trainer Wilfried Steeger.