Fußball-Bezirksliga SV Sevelen geht 1:6 baden – Foehde redet Klartext

„Wenn eine Leistung nichts mit Bezirksligafußball zu tun hat, muss man das klar so benennen. Wir haben gegen einen in meinen Augen ebenbürtigen Gegner hoch verloren, weil wir uns fünf von sechs Gegentreffern praktisch selbst ins Netz gelegt haben“, so der Trainer. Katastrophale Fehlpässe in Höhe des eigenen Strafraums, unerklärliche Aussetzer bei der Ballannahme – die Fehlerquote des SV Sevelen ist zurzeit erschreckend hoch. Schon nach zehn Minuten lag der Neuling in Hamminkeln 0:2 zurück. Torjäger Philipp Langer verkürzte kurz vor der Pause (40.), im Gegenzug fiel bereits das 1:3. Nach dem Seitenwechsel besiegelten drei weitere Gegentore (50., 65., 80.) das Debakel. „Ich werde die Fehler sachlich ansprechen. Draufhauen bringt nichts. Die Jungs müssen wieder den Spaß am Fußball entdecken“, sagt Foehde.