Die Luft ist raus SV Sevelen verliert schon wieder mit 2:7

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gastgeber nicht nach. Christoper Kimbakidila (47.) und Tim Beßler mit seinem dritten Treffer des Tages erhöhten auf 5:0, bevor dem in der ersten Halbzeit eingewechselten Felix Laege (58.) zumindest der Ehrentreffer für die Sevelener gelang. Erneut Kimbakidila (64.) machte in der Folge aber das halbe Dutzend voll, bevor Marvin Braun (66.) sogar nach auf 7:1 erhöhte. Sevelens erfolgreichster Torjäger, Phillip Langer, (88.) konnte noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben und setzte mit seinem Treffer zum 2:7 den Schlusspunkt unter einen rabenschwarzen Nachmittag für die Gäste.