Fußball-Bezirksliga SV Sevelen fällt weiter zurück, Kevelaerer SV atmet durch

Am Koetherdyck wird man sich in der nächsten Saison wohl wieder an Kreisliga-Fußball gewöhnen müssen. Der SV Sevelen verlor das Kellerduell gegen den Kevelaerer SV mt 1:2 (0:1), verharrt auf dem vorletzten Platz und hat jetzt schon acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Die Gäste haben sich mit dem Auswärtssieg etwas Luft verschafft, sind aber bei vier Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone noch längst nicht auf der sicheren Seite.