Fußball-Bezirksliga SV Sevelen schlägt den Tabellenführer

Karneval am Koether­dyck­. Der SV Sevelen hat für den Paukenschlag des achten Spieltages in der Fußball-Bezirksliga gesorgt. Der Aufsteiger schlug den Tabellenführer TuS Asterlagen, der zuvor alle Spiele gewonnen hatte, mit 1:0 (0:0). Schon am Montag hatte die Mannschaft mit dem gleichen Resultat beim SV Rindern den ersten Saisonsieg gefeiert. Plötzlich steht die Null – und das bei einem Team, das sich in den ersten sechs Spielen 23 Gegentreffer eingehandelt hatte.