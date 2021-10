Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Sevelen gewinnt einseitiges Spitzenspiel mit 3:0

Kreis Kleve Kreisliga A, Gruppe 2: Tabellenführer hält Verfolger Grün-Weiß Vernum auf Distanz. SV Veert schlägt Union Wetten mit drei späten Toren.

Spitzenreiter SV Sevelen hat das Topspiel der Kreisliga A, Gruppe 2, in beeindruckender Manier für sich entschieden und die Tabellenführung verteidigt. 3:0 (2:0) siegte das Team um Trainer Ronny Czadzeck gegen Verfolger Grün-Weiß Vernum. Für die Gäste war es ein rabenschwarzer Nachmittag. Zum frühen Rückstand gesellte sich nämlich auch eine schwere Fuß-Verletzung von Abwehrspieler Marius Janßen. Der Defensivakteur musste nach einem Zweikampf mit Sevelens Philipp Langer mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Da stand es schon 0:2 aus Sicht der Gäste. Bereits in der siebten Minute ging der SV Sevelen nach einer sehenswerten Kombination, deren Nutznießer der an diesem Nachmittag überragende Max Ruhnau war, mit 1:0 in Führung. Wenig später sah Torjäger Langer nach Ballgewinn, dass Vernums Keeper Simon Stüttelberg zu weit vor dem Tor stand und traf aus rund 30 Metern (15.) zum 2:0.