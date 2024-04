Fußball-Bezirksliga SV Rindern stoppt die Aufholjäger

Christian Roeskens, Trainer des SV Rindern, nannte nach dem Abpfiff den einfachen Grund, weshalb seine Mannschaft in den 90 Minuten zuvor den Rückrunden-Tabellenführer ausgebremst hatte: „Unser Matchplan ist voll und ganz aufgegangen.“ Kern der Taktik, die sich die stark ersatzgeschwächten Gäste zurechtgelegt hatten: Die beiden Wachtendonker Torjäger Sebastian Tissen und Markus Müller sollten aus dem Spiel genommen werden. Das gelang schon einmal, weil die Rinderner Abwehr einen sehr konzentrierten Eindruck machte. Immer wieder setzten die Zebras auch Nadelstiche. Dreimal kam Angreifer Attila Ercan im gegnerischen Strafraum zu Fall – die Pfeife des Schiedsrichters blieb jeweils stumm. „Wenigstens in der dritten Szene hätte es Elfmeter geben müssen, weil Attila ganz klar gefoult wurde“, so Roeskens, der mit seiner Mannschaft ursprünglich einen Punkt aus der Laerheide entführen wollte. Es kam für die Gäste sogar noch besser. In der 82. Minute flankte Luca Polders nach einer kurz ausgeführten Ecke in den gegnerischen Strafraum – der kurz zuvor eingewechselte Mika Winkler markierte per Kopf das Tor des Tages.