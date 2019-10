Vereine und Verbände : Ganz Issum ist stolz auf den Kunstrasen

ISSUM Der Sportverein Issum ist ab sofort stolzer Besitzer eines neuen Kunstrasenplatzes. Diakon Helmut van den Berg weihte die Anlage ein, in die 780.000 Euro investiert worden sind. Anschließend durften die Kinder ihr Können zeigen.

In den letzten Jahren wurden insgesamt 780.000 Euro auf der Sportanlage des SV Issum verbaut. „Inklusive der Maßnahmen am Naturrasenplatz“, informierte Bürgermeister Clemens Brüx. Nicht nur der marode und in die Jahre gekommene Ascheplatz ist einem hochmodernen Kunstrasenspielfeld gewichen. Auch das Vereinsheim des Sportvereins erstrahlt im neuen Glanz. Im Inneren des Gebäudes dürften sich die Rot-Weißen-Kicker inmitten von roten und weißen Wandfarben vermutlich sehr wohl fühlen. An der Wand hinter der Theke erinnert ein großes Bild, auf dem fußballerische Urgesteine abgebildet sind, an den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga (Jahr 1961). Zwei der damaligen „Aufstiegs-Kicker“ waren auch am Tag der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes zugegen.