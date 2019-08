Im Vorjahr in der A-Liga Vierter geworden : SV Herongen will mit attraktivem Fußball begeistern

Herongen Schnell viele Punkte sammeln, um am Ende im oberen Tabellendrittel zu stehen. Das sind die Ziele von Herongens Spielertrainer Sebastian Tissen.

Ein Neuling sorgte in der vorigen Saison für Aufsehen im Oberhaus der Kreisliga. Lange Zeit spielte der SV Herongen im Konzert der Großen mit und gewann dabei souverän die inoffizielle Straelener Stadtmeisterschaft mit jeweils zwei Siegen über den SV Straelen II und den SC Auwel-Holt. Erst eine 1:2-Heimniederlage sechs Spieltage vor dem Saisonende gegen Alemannia Pfalzdorf beendete den Traum von einem Durchmarsch in die Bezirksliga. In der Abschlusstabelle belegte die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Tissen einen bemerkenswerten vierten Platz. „Unser Ziel war ganz klar, frühzeitig einen sicheren Platz zu belegen und nichts mit dem Abstieg am Hut zu haben. So richtig geträumt von einem Aufstieg habe ich ehrlicherweise nicht“, meinte Tissen im Nachgang.