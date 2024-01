Fußball-Kreisliga B Thorsten Fronhoffs trennt sich vom SV Herongen

Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert: Der SV Herongen hat sich mit 28 Punkten aus 17 Spielen in die Winterpause verabschiedet – bei allerdings schon 15 Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SV Issum. „Mit der Punkteausbeute kann ich auch gut leben. Aber ich habe feststellen müssen, dass sich meine sportlichen Ambitionen leider nicht mit denen der Mannschaft decken. Ich hätte gerne in der nächsten Saison den Angriff in Richtung Kreisliga A gestartet, aber das ist in meinen Augen unrealistisch“, so Fronhoffs.