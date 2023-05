Neue Herausforderung Große Vorfreude nach dem Abstieg

Info

Stationen Thorsten Fronhoffs ist im Besitz der B-Lizenz und startete seine Laufbahn im Sommer 2011 bei seinem Heimatverein SV Sevelen als Trainer der zweiten Mannschaft (Kreisliga B). In der Endphase der Saison 2015/16 bewahrte er die erste Mannschaft vom Koetherdyck vor dem drohenden Abstieg aus der Bezirksliga, nachdem er zuvor beim A-Ligisten Viktoria Winnekendonk die Verantwortung getragen hatte. Die A-Junioren des 1. FC Kleve führte Fronhoffs vor drei Jahren in die Niederrheinliga. Bis Oktober vergangenen Jahres stand der 43-Jährige beim SV Sonsbeck II (Kreisliga A Moers) an der Linie.



Start an der Louisenburg Seine erste Trainingseinheit beim SV Herongen wird Thorsten Fronhoffs am Montag, 26. Juni, leiten. In der Vorbereitung nimmt die Mannschaft unter anderem am Voba-Cup-Turnier teil.