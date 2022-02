Fußball-Kreisliga A : SV Herongen gibt die Hoffnung nicht auf

Straelen Das sieglose Schlusslicht der Qualifikations-Gruppe 2 glaubt weiter an den Klassenerhalt. Spielertrainer Sebastian Tissen setzt auf Zusammenhalt und kämpferische Tugenden.

Das weiß auch Spielertrainer Sebastian Tissen, der seit 2015 das blau-weiße Trikot trägt. Er führt das schlechte Abschneiden seiner Mannschaft auf die durchweg angespannte Personalsituation zurück. „Wir hatten letztendlich einfach sehr, sehr viel Verletzungspech. Wir mussten bislang praktisch in jedem Spiel mit einer anderen Formation auflaufen. Die Trainingsbeteiligung war auch nicht allzu berauschend. So konnten wir uns kaum einspielen, geschweige denn etwas einstudieren. Das war mehr als enttäuschend.“

Auch das Spielglück habe in entscheidenden Situationen gefehlt, so Tissen. In den Spielen gegen den SV Veert (0:1; 2:2) und den TSV Nieukerk (2:3) kassierte die Mannschaft in der Nachspielzeit entscheidende Gegentore und büßte insgesamt vier Punkte ein. Im neuen Jahr läuft keineswegs alles besser. „In der Vorbereitung haben wir mit Corona-Ausfällen und Trainingsrückständen zu kämpfen. Durch Krankheit und Verletzungen sind wir bisher nicht in den Rhythmus gekommen“, sagt Tissen und schränkt ein: „Aber dieses Problem hat zurzeit wohl fast jede Mannschaft.“ Der SV Herongen möchte sich ab sofort auf die eigenen Qualitäten besinnen. „Die Mentalität stimmt. Fußballspielen können wir auch. Jetzt müssen wir noch läuferisch und kämpferisch zulegen, um im Abstiegskampf zu bestehen.“ Folgerichtig steht Konditionstraining in der Winterpause ganz oben auf der To-do-Liste.