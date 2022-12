Fußball-Kreisliga A Die Dauerschleife Abstiegskampf

Über weite Phasen der Hinserie habe es der gesamten Mannschaft an Willen und Einstellung gefehlt. Auch seien einige Partien aufgrund konditioneller Schwächen in der Endphase noch verloren gegangen. „Da hat sich erneut unsere schlechte Vorbereitung negativ bemerkbar gemacht“, sagt Tissen. Inzwischen haben die Heronger Kicker allerdings den Ernst der Lage erkannt. Nach der 1:5-Heimniederlage gegen den SV Grieth am 17. Spieltag wurde an der Louisenburg Klartext geredet. „Es hat eine sehr deutliche Aussprache zwischen Trainerteam und Mannschaft gegeben“, so Tissen.