Fußball-Bezirksliga SV Haldern sendet deutliches Lebenszeichen

Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und gingen folgerichtig in Führung. Mathias Bauhaus (23.) spitzelte den Ball gekonnt am Kevelaerer Torwart Jan Ingenpaß vorbei. Keine zehn Minuten später erhöhten die Halderner auf 2:0. Ole Kook (30.) setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf sehenswert.