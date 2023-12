Fußball-Bezirksliga SV Haldern wahrt Chance auf den Klassenerhalt

Nach einer torlosen ersten Halbzeit verschoss Kai Baumeister in der 57. Minute einen Foulelfmeter. Als Carlos Hurtado Martinez in der 75. Minute noch an der Seitenlinie behandelt wurde, gab Referee Jan Fähndrich das Spiel nach Ansicht der Gäste zu schnell wieder frei – Halderns Matthias Bauhaus nutzte die Verwirrung zum Tor des Tages. „Der Schiedsrichter hat das Spiel in dieser Szene leider entschieden. Da fehlte jegliches Fingerspitzengefühl“, sagte Tissen. Weil er sich zu vehement beschwerte, sah Markus Keppeler die Gelb-Rote Karte. In der 88. Minute flogen der Halderner Justin Ising und Baumeister vom Platz (jeweils Rot). „Wir haben kein gutes Spiel gemacht, aber am Ende zählen die drei Punkte. Das Quäntchen Glück war heute auf unserer Seite“, sagte der Halderner Trainer Christian Böing.