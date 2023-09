Fußball-Bezirksliga SV Haldern gewinnt das Kellerduell

Fußball-Bezirksligist SV Haldern hat am sechsten Spieltag einen ersten Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt gelandet. Die Mannschaft setzte sich letztlich verdient mit 3:2 (1:2) im Kellerduell beim SV Sevelen durch und schaffte mit dem ersten Saisonsieg den Sprung aus der Abstiegszone auf Rang 13. Lange Gesichter hingegen bei den meisten der rund 120 Zuschauer am Koetherdyck. Die schwächste Abwehr der Liga – 23 Gegentore in sechs Partien sprechen Bände – hatte zwar diesmal über weite Strecken der Begegnung Beton angerührt. Doch geholfen hat’s am Ende nicht.